Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions:
- Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface
- Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface.
- Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union).
Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users.
Bright Union (BRIGHT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Bright Union (BRIGHT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Bright Union (BRIGHT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bright Union (BRIGHT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BRIGHT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BRIGHT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BRIGHT tokenomiku, uzzini BRIGHT tokena reāllaika cenu!
BRIGHT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BRIGHT? Mūsu BRIGHT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.