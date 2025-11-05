BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika brickcoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BRICK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BRICK cenas tendenci MEXC.Reāllaika brickcoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BRICK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BRICK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BRICK

BRICK Cenas informācija

Kas ir BRICK

BRICK Oficiālā tīmekļa vietne

BRICK Tokenomika

BRICK Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

brickcoin logotips

brickcoin Cena (BRICK)

Nav sarakstā

1 BRICK uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
brickcoin (BRICK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:49:01 (UTC+8)

brickcoin (BRICK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00115065
$ 0.00115065$ 0.00115065

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

-6.89%

-23.50%

-23.50%

brickcoin (BRICK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BRICK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BRICK visu laiku augstākā cena ir $ 0.00115065, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BRICK ir mainījies par +0.66% pēdējā stundā, par -6.89% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.50% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

brickcoin (BRICK) tirgus informācija

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

994.17M
994.17M 994.17M

994,173,489.318571
994,173,489.318571 994,173,489.318571

Pašreizējais brickcoin tirgus maksimums ir $ 7.82K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BRICK apjoms apgrozībā ir 994.17M ar kopējo apjomu 994173489.318571. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.82K.

brickcoin (BRICK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas brickcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas brickcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas brickcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas brickcoin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.89%
30 dienas$ 0-58.89%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir brickcoin (BRICK)?

BrickCoin (BRICK) – Brick by Brick BrickCoin is a meme token built to create something lasting, brick by brick. It’s all about community, humor, and the collective power of memes in the crypto space. No empty promises—just a movement being built one brick at a time. The BrickCoin journey is just beginning. Our roadmap is all about building step by step—brick by brick. Next up: community expansion, stronger meme culture, and new utilities that keep the spirit alive. We’re also working toward listings on major CEXs, partnerships, and unique community-driven events. BrickCoin isn’t just a token, it’s a movement—so the future will be shaped together with the community. Official Website 👉 brickbrick.org

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

brickcoin (BRICK) resurss

Oficiālā interneta vietne

brickcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs brickcoin (BRICK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu brickcoin (BRICK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa brickcoin prognozes.

Apskati brickcoin cenas prognozi!

BRICK uz vietējām valūtām

brickcoin (BRICK) tokenomika

brickcoin (BRICK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BRICK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par brickcoin (BRICK)

Kāda ir brickcoin (BRICK) vērtība šodien?
Reāllaika BRICK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BRICK uz USD cena?
Pašreizējā BRICK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir brickcoin tirgus maksimums?
BRICK tirgus maksimums ir $ 7.82K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BRICK apjoms apgrozībā?
BRICK apjoms apgrozībā ir 994.17M USD.
Kāda bija BRICK vēsturiski augstākā cena?
BRICK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00115065 USD apmērā.
Kāda bija BRICK vēsturiski zemākā cena?
BRICK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BRICK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BRICK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BRICK šogad kāps augstāk?
BRICK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BRICK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:49:01 (UTC+8)

brickcoin (BRICK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,233.69
$102,233.69$102,233.69

-0.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,339.86
$3,339.86$3,339.86

-4.77%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.88
$156.88$156.88

-2.84%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2514
$2.2514$2.2514

-1.34%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,233.69
$102,233.69$102,233.69

-0.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,339.86
$3,339.86$3,339.86

-4.77%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.88
$156.88$156.88

-2.84%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2514
$2.2514$2.2514

-1.34%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16451
$0.16451$0.16451

+0.35%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.27279
$0.27279$0.27279

+1,678.29%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.8201
$1.8201$1.8201

+1,113.40%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000194
$0.000000000194$0.000000000194

+125.58%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000661
$0.0000661$0.0000661

+61.21%