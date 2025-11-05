BiržaDEX+
Reāllaika BRIAH cena šodien ir 0.00030051 USD. Seko līdzi reāllaika BRIAH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BRIAH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BRIAH

BRIAH Cenas informācija

Kas ir BRIAH

BRIAH Tokenomika

BRIAH Cenas prognoze

BRIAH Cena (BRIAH)

1 BRIAH uz USD reāllaika cena:

$0.00030699
$0.00030699$0.00030699
+41.90%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
BRIAH (BRIAH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:30:37 (UTC+8)

BRIAH (BRIAH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00020221
$ 0.00020221$ 0.00020221
24h zemākā
$ 0.0005087
$ 0.0005087$ 0.0005087
24h augstākā

$ 0.00020221
$ 0.00020221$ 0.00020221

$ 0.0005087
$ 0.0005087$ 0.0005087

$ 0.00361951
$ 0.00361951$ 0.00361951

$ 0.00015195
$ 0.00015195$ 0.00015195

-0.53%

+39.13%

-17.84%

-17.84%

BRIAH (BRIAH) reāllaika cena ir $0.00030051. Pēdējo 24 stundu laikā BRIAH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00020221 līdz augstākajai $ 0.0005087, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BRIAH visu laiku augstākā cena ir $ 0.00361951, savukārt zemākā - $ 0.00015195.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BRIAH ir mainījies par -0.53% pēdējā stundā, par +39.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BRIAH (BRIAH) tirgus informācija

$ 298.55K
$ 298.55K$ 298.55K

--
----

$ 298.55K
$ 298.55K$ 298.55K

996.97M
996.97M 996.97M

996,966,560.285
996,966,560.285 996,966,560.285

Pašreizējais BRIAH tirgus maksimums ir $ 298.55K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BRIAH apjoms apgrozībā ir 996.97M ar kopējo apjomu 996966560.285. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 298.55K.

BRIAH (BRIAH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BRIAH uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BRIAH uz USD bija $ +0.0000024723.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BRIAH uz USD bija $ -0.0000754513.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BRIAH uz USD bija $ -0.002924969192110767.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+39.13%
30 dienas$ +0.0000024723+0.82%
60 dienas$ -0.0000754513-25.10%
90 dienas$ -0.002924969192110767-90.68%

Kas ir BRIAH (BRIAH)?

Briah Meme Coin is a bold, community-driven project tokenizing Briah, the spirited dog of adventure capitalist Briah Rackham Rishel, a PulseChain champion. Launched on PUMP.tires, PulseChain’s answer to Pump.fun, this zero-tax token with a burnt liquidity pool ensures fairness and trust. With a 1 billion token supply, Briah Meme Coin embraces an army theme, depicting Briah as a fearless, camo-clad pup leading the charge to become the #1 dog-themed coin on PulseChain’s fast, low-cost blockchain. The project reflects Rishel’s daring crypto vision and the community’s adoration for Briah, whose loyal, tenacious spirit makes it the perfect mascot. Fans rally behind Briah’s mission, fueled by memes and community hype on X, aiming to dominate the 2025 meme coin scene with grit, unity, and puppy power!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BRIAH cenas prognoze (USD)

Kāda būs BRIAH (BRIAH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BRIAH (BRIAH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BRIAH prognozes.

Apskati BRIAH cenas prognozi!

BRIAH uz vietējām valūtām

BRIAH (BRIAH) tokenomika

BRIAH (BRIAH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BRIAH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BRIAH (BRIAH)

Kāda ir BRIAH (BRIAH) vērtība šodien?
Reāllaika BRIAH cena USD ir 0.00030051 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BRIAH uz USD cena?
Pašreizējā BRIAH uz USD cena ir $ 0.00030051. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BRIAH tirgus maksimums?
BRIAH tirgus maksimums ir $ 298.55K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BRIAH apjoms apgrozībā?
BRIAH apjoms apgrozībā ir 996.97M USD.
Kāda bija BRIAH vēsturiski augstākā cena?
BRIAH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00361951 USD apmērā.
Kāda bija BRIAH vēsturiski zemākā cena?
BRIAH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00015195 USD.
Kāds ir BRIAH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BRIAH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BRIAH šogad kāps augstāk?
BRIAH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BRIAH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:30:37 (UTC+8)

BRIAH (BRIAH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

