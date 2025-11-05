BiržaDEX+
Reāllaika Brewski cena šodien ir 0.00001443 USD. Seko līdzi reāllaika BREWSKI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BREWSKI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BREWSKI

BREWSKI Cenas informācija

Kas ir BREWSKI

BREWSKI Oficiālā tīmekļa vietne

BREWSKI Tokenomika

BREWSKI Cenas prognoze

Brewski logotips

Brewski Cena (BREWSKI)

Nav sarakstā

1 BREWSKI uz USD reāllaika cena:

-6.40%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Brewski (BREWSKI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:48:55 (UTC+8)

Brewski (BREWSKI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.66%

-6.48%

-25.86%

-25.86%

Brewski (BREWSKI) reāllaika cena ir $0.00001443. Pēdējo 24 stundu laikā BREWSKI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001367 līdz augstākajai $ 0.00001543, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BREWSKI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00277218, savukārt zemākā - $ 0.00001367.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BREWSKI ir mainījies par +0.66% pēdējā stundā, par -6.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Brewski (BREWSKI) tirgus informācija

Pašreizējais Brewski tirgus maksimums ir $ 14.42K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BREWSKI apjoms apgrozībā ir 998.85M ar kopējo apjomu 998851496.025014. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.42K.

Brewski (BREWSKI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Brewski uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Brewski uz USD bija $ -0.0000070298.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Brewski uz USD bija $ -0.0000140862.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Brewski uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.48%
30 dienas$ -0.0000070298-48.71%
60 dienas$ -0.0000140862-97.61%
90 dienas$ 0--

Kas ir Brewski (BREWSKI)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Brewski (BREWSKI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Brewski cenas prognoze (USD)

Kāda būs Brewski (BREWSKI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Brewski (BREWSKI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Brewski prognozes.

Apskati Brewski cenas prognozi!

BREWSKI uz vietējām valūtām

Brewski (BREWSKI) tokenomika

Brewski (BREWSKI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BREWSKI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Brewski (BREWSKI)

Kāda ir Brewski (BREWSKI) vērtība šodien?
Reāllaika BREWSKI cena USD ir 0.00001443 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BREWSKI uz USD cena?
Pašreizējā BREWSKI uz USD cena ir $ 0.00001443. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Brewski tirgus maksimums?
BREWSKI tirgus maksimums ir $ 14.42K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BREWSKI apjoms apgrozībā?
BREWSKI apjoms apgrozībā ir 998.85M USD.
Kāda bija BREWSKI vēsturiski augstākā cena?
BREWSKI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00277218 USD apmērā.
Kāda bija BREWSKI vēsturiski zemākā cena?
BREWSKI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001367 USD.
Kāds ir BREWSKI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BREWSKI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BREWSKI šogad kāps augstāk?
BREWSKI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BREWSKI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:48:55 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

