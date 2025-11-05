BiržaDEX+
Reāllaika Breaking Bread cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BRBR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BRBR cenas tendenci MEXC.Reāllaika Breaking Bread cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BRBR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BRBR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BRBR

BRBR Cenas informācija

Kas ir BRBR

BRBR Oficiālā tīmekļa vietne

BRBR Tokenomika

BRBR Cenas prognoze

Breaking Bread logotips

Breaking Bread Cena (BRBR)

Nav sarakstā

1 BRBR uz USD reāllaika cena:

--
----
-14.10%1D
USD
Breaking Bread (BRBR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:30:23 (UTC+8)

Breaking Bread (BRBR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.13%

-14.13%

-60.88%

-60.88%

Breaking Bread (BRBR) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BRBR tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BRBR visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BRBR ir mainījies par +1.13% pēdējā stundā, par -14.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -60.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Breaking Bread (BRBR) tirgus informācija

$ 24.55K
$ 24.55K$ 24.55K

--
----

$ 24.55K
$ 24.55K$ 24.55K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,274.114448
999,953,274.114448 999,953,274.114448

Pašreizējais Breaking Bread tirgus maksimums ir $ 24.55K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BRBR apjoms apgrozībā ir 999.95M ar kopējo apjomu 999953274.114448. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 24.55K.

Breaking Bread (BRBR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Breaking Bread uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Breaking Bread uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Breaking Bread uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Breaking Bread uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-14.13%
30 dienas$ 0-86.80%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Breaking Bread (BRBR)?

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Breaking Bread (BRBR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Breaking Bread cenas prognoze (USD)

Kāda būs Breaking Bread (BRBR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Breaking Bread (BRBR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Breaking Bread prognozes.

Apskati Breaking Bread cenas prognozi!

BRBR uz vietējām valūtām

Breaking Bread (BRBR) tokenomika

Breaking Bread (BRBR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BRBR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Breaking Bread (BRBR)

Kāda ir Breaking Bread (BRBR) vērtība šodien?
Reāllaika BRBR cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BRBR uz USD cena?
Pašreizējā BRBR uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Breaking Bread tirgus maksimums?
BRBR tirgus maksimums ir $ 24.55K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BRBR apjoms apgrozībā?
BRBR apjoms apgrozībā ir 999.95M USD.
Kāda bija BRBR vēsturiski augstākā cena?
BRBR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BRBR vēsturiski zemākā cena?
BRBR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BRBR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BRBR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BRBR šogad kāps augstāk?
BRBR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BRBR cenas prognozi dziļākai analīzei.
