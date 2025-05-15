Brainrot (BRAINROT) tokenomika
Brainrot (BRAINROT) informācija
Brainrot is the most famous TikTok/Gen Z term. By looking at Google Trends data comparing a few of the more popular terms, Brainrot has significantly more searches in the last 30 days[1].
In 2024, "brain rot"[sic] was added to the Oxford English Dictionary[2] and even crowned "word of the year 2024"[3].
Brainrots and brainrot series continue to trend on TikTok, Instagram, and other platforms— including Roblox, where the game "Steal a Brainrot" has had over 16 billion lifetime visits since it launched on May 15th, 2025[4].
A lot of past/current trending memecoins fall under the broader term "brainrot" such as Italian Brainrot, Tim Cheese, Skibidi Toilet, etc. With coins like "Unc" and "Chopped" running right now, it made sense to tokenize the #1 most popular TikTok/Gen Z term.
BeMn2NsTi9Pg34MAihvWfqAq2vkBtGAkpQMs5knppump
Sources:
- https://trends.google.com/trends/explore?date=today%201-m&q=brainrot,chopped,unc,fineshyt,rizz&hl=en
- https://corp.oup.com/news/brain-rot-added-to-the-oxford-english-dictionary/
- https://corp.oup.com/news/brain-rot-named-oxford-word-of-the-year-2024/
- https://romonitorstats.com/experience/109983668079237/
Brainrot (BRAINROT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Brainrot (BRAINROT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Brainrot (BRAINROT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Brainrot (BRAINROT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BRAINROT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BRAINROT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BRAINROT tokenomiku, uzzini BRAINROT tokena reāllaika cenu!
