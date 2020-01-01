Brain Frog (BRAIN) tokenomika

Brain Frog (BRAIN) informācija

Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN

$BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before

The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://brain-frog.io/

Brain Frog (BRAIN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Brain Frog (BRAIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 27.86K
$ 27.86K
Kopējais apjoms:
$ 10.00M
$ 10.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 10.00M
$ 10.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 27.86K
$ 27.86K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.322994
$ 0.322994
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00278903
$ 0.00278903

Brain Frog (BRAIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Brain Frog (BRAIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BRAIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BRAIN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BRAIN tokenomiku, uzzini BRAIN tokena reāllaika cenu!

BRAIN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BRAIN? Mūsu BRAIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

