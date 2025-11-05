BiržaDEX+
Reāllaika BOUNCY BALL of OFiD Fun cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika E𝕏PB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati E𝕏PB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par E𝕏PB

E𝕏PB Cenas informācija

Kas ir E𝕏PB

E𝕏PB Tehniskais dokuments

E𝕏PB Oficiālā tīmekļa vietne

E𝕏PB Tokenomika

E𝕏PB Cenas prognoze

BOUNCY BALL of OFiD Fun Cena (E𝕏PB)

Nav sarakstā

1 E𝕏PB uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:30:00 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.55%

-3.50%

-24.21%

-24.21%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā E𝕏PB tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. E𝕏PB visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā E𝕏PB ir mainījies par +1.55% pēdējā stundā, par -3.50% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) tirgus informācija

$ 29.55K
$ 29.55K$ 29.55K

--
----

$ 30.19K
$ 30.19K$ 30.19K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,621.207844
999,419,621.207844 999,419,621.207844

Pašreizējais BOUNCY BALL of OFiD Fun tirgus maksimums ir $ 29.55K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. E𝕏PB apjoms apgrozībā ir 978.27M ar kopējo apjomu 999419621.207844. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 30.19K.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BOUNCY BALL of OFiD Fun uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BOUNCY BALL of OFiD Fun uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BOUNCY BALL of OFiD Fun uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BOUNCY BALL of OFiD Fun uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.50%
30 dienas$ 0-35.12%
60 dienas$ 0-24.19%
90 dienas$ 0--

Kas ir BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)?

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BOUNCY BALL of OFiD Fun cenas prognoze (USD)

Kāda būs BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BOUNCY BALL of OFiD Fun prognozes.

Apskati BOUNCY BALL of OFiD Fun cenas prognozi!

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) tokenomika

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par E𝕏PB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Kāda ir BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) vērtība šodien?
Reāllaika E𝕏PB cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā E𝕏PB uz USD cena?
Pašreizējā E𝕏PB uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BOUNCY BALL of OFiD Fun tirgus maksimums?
E𝕏PB tirgus maksimums ir $ 29.55K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir E𝕏PB apjoms apgrozībā?
E𝕏PB apjoms apgrozībā ir 978.27M USD.
Kāda bija E𝕏PB vēsturiski augstākā cena?
E𝕏PB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija E𝕏PB vēsturiski zemākā cena?
E𝕏PB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir E𝕏PB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu E𝕏PB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai E𝕏PB šogad kāps augstāk?
E𝕏PB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati E𝕏PB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:30:00 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

