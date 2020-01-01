Bouncing Seals (SEALS) tokenomika
Bouncing Seals (SEALS) informācija
Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals.
Bouncing Seals (SEALS) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Bouncing Seals (SEALS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Bouncing Seals (SEALS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bouncing Seals (SEALS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SEALS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SEALS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SEALS tokenomiku, uzzini SEALS tokena reāllaika cenu!
SEALS cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SEALS? Mūsu SEALS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
