Reāllaika Botanix Staked Bitcoin cena šodien ir 102,330 USD. Seko līdzi reāllaika STBTC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STBTC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STBTC

STBTC Cenas informācija

Kas ir STBTC

STBTC Oficiālā tīmekļa vietne

STBTC Tokenomika

STBTC Cenas prognoze

Botanix Staked Bitcoin logotips

Botanix Staked Bitcoin Cena (STBTC)

Nav sarakstā

1 STBTC uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:23:09 (UTC+8)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
+0.48%

-5.48%

-10.26%

-10.26%

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) reāllaika cena ir $102,330. Pēdējo 24 stundu laikā STBTC tika tirgots robežās no zemākās $ 101,126 līdz augstākajai $ 108,563, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STBTC visu laiku augstākā cena ir $ 128,136, savukārt zemākā - $ 101,126.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STBTC ir mainījies par +0.48% pēdējā stundā, par -5.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) tirgus informācija

Pašreizējais Botanix Staked Bitcoin tirgus maksimums ir $ 10.07M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STBTC apjoms apgrozībā ir 98.38 ar kopējo apjomu 98.37802062923716. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.07M.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Botanix Staked Bitcoin uz USD bija $ -5,937.1586102987.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Botanix Staked Bitcoin uz USD bija $ -17,825.7325050000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Botanix Staked Bitcoin uz USD bija $ -8,285.8442940000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Botanix Staked Bitcoin uz USD bija $ -11,893.94188125466.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -5,937.1586102987-5.48%
30 dienas$ -17,825.7325050000-17.41%
60 dienas$ -8,285.8442940000-8.09%
90 dienas$ -11,893.94188125466-10.41%

Kas ir Botanix Staked Bitcoin (STBTC)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Botanix Staked Bitcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Botanix Staked Bitcoin (STBTC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Botanix Staked Bitcoin (STBTC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Botanix Staked Bitcoin prognozes.

Apskati Botanix Staked Bitcoin cenas prognozi!

STBTC uz vietējām valūtām

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) tokenomika

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STBTC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Kāda ir Botanix Staked Bitcoin (STBTC) vērtība šodien?
Reāllaika STBTC cena USD ir 102,330 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STBTC uz USD cena?
Pašreizējā STBTC uz USD cena ir $ 102,330. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Botanix Staked Bitcoin tirgus maksimums?
STBTC tirgus maksimums ir $ 10.07M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STBTC apjoms apgrozībā?
STBTC apjoms apgrozībā ir 98.38 USD.
Kāda bija STBTC vēsturiski augstākā cena?
STBTC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 128,136 USD apmērā.
Kāda bija STBTC vēsturiski zemākā cena?
STBTC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 101,126 USD.
Kāds ir STBTC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STBTC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STBTC šogad kāps augstāk?
STBTC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STBTC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:23:09 (UTC+8)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

