Reāllaika Boss Burger cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOSSBURGER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOSSBURGER cenas tendenci MEXC.Reāllaika Boss Burger cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOSSBURGER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOSSBURGER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BOSSBURGER

BOSSBURGER Cenas informācija

BOSSBURGER Oficiālā tīmekļa vietne

BOSSBURGER Tokenomika

BOSSBURGER Cenas prognoze

Boss Burger logotips

Boss Burger Cena (BOSSBURGER)

Nav sarakstā

1 BOSSBURGER uz USD reāllaika cena:

--
----
+4.00%1D
USD
Boss Burger (BOSSBURGER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:33:35 (UTC+8)

Boss Burger (BOSSBURGER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154863
$ 0.00154863$ 0.00154863

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

+4.02%

+19.50%

+19.50%

Boss Burger (BOSSBURGER) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BOSSBURGER tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOSSBURGER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00154863, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOSSBURGER ir mainījies par +0.30% pēdējā stundā, par +4.02% pēdējo 24 stundu laikā un par +19.50% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) tirgus informācija

$ 87.15K
$ 87.15K$ 87.15K

--
----

$ 87.15K
$ 87.15K$ 87.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Boss Burger tirgus maksimums ir $ 87.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BOSSBURGER apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 87.15K.

Boss Burger (BOSSBURGER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Boss Burger uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Boss Burger uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Boss Burger uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Boss Burger uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+4.02%
30 dienas$ 0-20.92%
60 dienas$ 0-75.89%
90 dienas$ 0--

Kas ir Boss Burger (BOSSBURGER)?

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

Boss Burger (BOSSBURGER) resurss

Oficiālā interneta vietne

Boss Burger cenas prognoze (USD)

Kāda būs Boss Burger (BOSSBURGER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Boss Burger (BOSSBURGER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Boss Burger prognozes.

Apskati Boss Burger cenas prognozi!

BOSSBURGER uz vietējām valūtām

Boss Burger (BOSSBURGER) tokenomika

Boss Burger (BOSSBURGER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOSSBURGER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Boss Burger (BOSSBURGER)

Kāda ir Boss Burger (BOSSBURGER) vērtība šodien?
Reāllaika BOSSBURGER cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOSSBURGER uz USD cena?
Pašreizējā BOSSBURGER uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Boss Burger tirgus maksimums?
BOSSBURGER tirgus maksimums ir $ 87.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOSSBURGER apjoms apgrozībā?
BOSSBURGER apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija BOSSBURGER vēsturiski augstākā cena?
BOSSBURGER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00154863 USD apmērā.
Kāda bija BOSSBURGER vēsturiski zemākā cena?
BOSSBURGER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BOSSBURGER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOSSBURGER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BOSSBURGER šogad kāps augstāk?
BOSSBURGER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOSSBURGER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:33:35 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.