Borpa (BORPA) tokenomika
Borpa (BORPA) informācija
Borpa. Just Borpa.
Borpa was born from a profound desire to honor the web3 industry, reflecting the countless hours I’ve poured into it. My idealistic dream was to merge the richness of the crypto culture with the viral potential of DeFi concepts.
What’s the utility about? The utility is culture.
Back To The Basics Borpa was built under the promises of being “The Next Generation Memecoin”. A truly beautiful thing that could only happen with truly beautiful partners.
These episodes have made me realize how disconnected I was from the reality of the industry I was building in. The core concept of a memecoin is simple and viral, designed to be easily accessible. This experience has been a true ego death, and it’s time to embrace what truly makes a memecoin visible: its community.
Borpa (BORPA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Borpa (BORPA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Borpa (BORPA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Borpa (BORPA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BORPA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BORPA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BORPA tokenomiku, uzzini BORPA tokena reāllaika cenu!
BORPA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BORPA? Mūsu BORPA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.