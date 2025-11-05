BiržaDEX+
Reāllaika Boros cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOROS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOROS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BOROS

BOROS Cenas informācija

Kas ir BOROS

BOROS Tehniskais dokuments

BOROS Oficiālā tīmekļa vietne

BOROS Tokenomika

BOROS Cenas prognoze

Boros logotips

Boros Cena (BOROS)

Nav sarakstā

1 BOROS uz USD reāllaika cena:

$0.00011186
$0.00011186$0.00011186
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Boros (BOROS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:29:51 (UTC+8)

Boros (BOROS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-14.50%

-14.50%

Boros (BOROS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BOROS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOROS visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOROS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.50% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Boros (BOROS) tirgus informācija

$ 97.41K
$ 97.41K$ 97.41K

--
----

$ 97.41K
$ 97.41K$ 97.41K

870.84M
870.84M 870.84M

870,836,397.566047
870,836,397.566047 870,836,397.566047

Pašreizējais Boros tirgus maksimums ir $ 97.41K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BOROS apjoms apgrozībā ir 870.84M ar kopējo apjomu 870836397.566047. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 97.41K.

Boros (BOROS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Boros uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Boros uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Boros uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Boros uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0.00.00%
30 dienas$ 0-52.25%
60 dienas$ 0-69.14%
90 dienas$ 0--

Kas ir Boros (BOROS)?

Boros is a $HYPE-backed coin on the HyperEVM ecosystem. Its purpose is to create a deflationary, yield-generating asset that rewards holders and supports the Hyperliquid ecosystem. A 5% transaction tax drives its utility: 1% is burned to reduce the 1 billion token supply, 2% is distributed gaslessly to holders as rewards, and 2% is converted to $HYPE for a treasury. This treasury invests in DeFi protocols like lending and liquidity provision, generating yield for $BOROS buybacks and burns, fostering scarcity and value growth.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Boros cenas prognoze (USD)

Kāda būs Boros (BOROS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Boros (BOROS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Boros prognozes.

Apskati Boros cenas prognozi!

BOROS uz vietējām valūtām

Boros (BOROS) tokenomika

Boros (BOROS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOROS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Boros (BOROS)

Kāda ir Boros (BOROS) vērtība šodien?
Reāllaika BOROS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOROS uz USD cena?
Pašreizējā BOROS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Boros tirgus maksimums?
BOROS tirgus maksimums ir $ 97.41K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOROS apjoms apgrozībā?
BOROS apjoms apgrozībā ir 870.84M USD.
Kāda bija BOROS vēsturiski augstākā cena?
BOROS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BOROS vēsturiski zemākā cena?
BOROS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BOROS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOROS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BOROS šogad kāps augstāk?
BOROS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOROS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:29:51 (UTC+8)

Boros (BOROS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

