Reāllaika BORNE cena šodien ir 0.01174242 USD. Seko līdzi reāllaika BORNE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BORNE cenas tendenci MEXC.Reāllaika BORNE cena šodien ir 0.01174242 USD. Seko līdzi reāllaika BORNE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BORNE cenas tendenci MEXC.

1 BORNE uz USD reāllaika cena:

$0.01174344
-0.40%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
BORNE (BORNE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:29:44 (UTC+8)

BORNE (BORNE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01122421
24h zemākā
$ 0.01179951
24h augstākā

$ 0.01122421
$ 0.01179951
$ 0.04767635
$ 0.00765551
+1.21%

-0.42%

-11.84%

-11.84%

BORNE (BORNE) reāllaika cena ir $0.01174242. Pēdējo 24 stundu laikā BORNE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01122421 līdz augstākajai $ 0.01179951, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BORNE visu laiku augstākā cena ir $ 0.04767635, savukārt zemākā - $ 0.00765551.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BORNE ir mainījies par +1.21% pēdējā stundā, par -0.42% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BORNE (BORNE) tirgus informācija

$ 306.43K
--
$ 2.02M
26.11M
172,339,123.746727
Pašreizējais BORNE tirgus maksimums ir $ 306.43K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BORNE apjoms apgrozībā ir 26.11M ar kopējo apjomu 172339123.746727. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.02M.

BORNE (BORNE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BORNE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BORNE uz USD bija $ -0.0043898003.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BORNE uz USD bija $ -0.0084474405.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BORNE uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.42%
30 dienas$ -0.0043898003-37.38%
60 dienas$ -0.0084474405-71.93%
90 dienas$ 0--

Kas ir BORNE (BORNE)?

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.

Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BORNE cenas prognoze (USD)

Kāda būs BORNE (BORNE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BORNE (BORNE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BORNE prognozes.

Apskati BORNE cenas prognozi!

BORNE uz vietējām valūtām

BORNE (BORNE) tokenomika

BORNE (BORNE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BORNE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BORNE (BORNE)

Kāda ir BORNE (BORNE) vērtība šodien?
Reāllaika BORNE cena USD ir 0.01174242 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BORNE uz USD cena?
Pašreizējā BORNE uz USD cena ir $ 0.01174242. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BORNE tirgus maksimums?
BORNE tirgus maksimums ir $ 306.43K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BORNE apjoms apgrozībā?
BORNE apjoms apgrozībā ir 26.11M USD.
Kāda bija BORNE vēsturiski augstākā cena?
BORNE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04767635 USD apmērā.
Kāda bija BORNE vēsturiski zemākā cena?
BORNE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00765551 USD.
Kāds ir BORNE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BORNE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BORNE šogad kāps augstāk?
BORNE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BORNE cenas prognozi dziļākai analīzei.
BORNE (BORNE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

