Bork on Ethereum (BORK) informācija
Bork, megamind of the universe - brought to us by Matt Furie!
Did You Know? Matt Furie, the creator of Bork, also designed other iconic characters, including Pepe, Brett, Landwolf, and Andy!
Bork, mastermind of the universe, sat in his small temple, perched high on a plateau overlooking a bubbling mud pit. The Gobi desert stretched endlessly below, its night sky littered with stars. Most nights, Bork linked with the Martian Central Brain, transmitting thoughts across the void of space. Tonight, the news was grim; Earth was unraveling, but its people remained blind to the truth. They weren’t ready for what was to come. Yet Bork knew the time was near. In the stillness of the desert, he waited, preparing to reveal a secret that would shake their fragile world to its core. He knew he must save them. His plan is nearing fruition, Bork cannot be stopped now.
Bork on Ethereum (BORK) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Bork on Ethereum (BORK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Bork on Ethereum (BORK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bork on Ethereum (BORK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BORK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BORK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BORK tokenomiku, uzzini BORK tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.