Reāllaika boris cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BORIS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BORIS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BORIS

BORIS Cenas informācija

BORIS Oficiālā tīmekļa vietne

BORIS Tokenomika

BORIS Cenas prognoze

boris Cena (BORIS)

Nav sarakstā

1 BORIS uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.30%1D
USD
boris (BORIS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:33:28 (UTC+8)

boris (BORIS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108161
$ 0.00108161$ 0.00108161

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-3.35%

+23.37%

+23.37%

boris (BORIS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BORIS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BORIS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00108161, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BORIS ir mainījies par -0.49% pēdējā stundā, par -3.35% pēdējo 24 stundu laikā un par +23.37% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

boris (BORIS) tirgus informācija

$ 32.59K
$ 32.59K$ 32.59K

--
----

$ 32.59K
$ 32.59K$ 32.59K

999.90M
999.90M 999.90M

999,895,217.655314
999,895,217.655314 999,895,217.655314

Pašreizējais boris tirgus maksimums ir $ 32.59K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BORIS apjoms apgrozībā ir 999.90M ar kopējo apjomu 999895217.655314. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 32.59K.

boris (BORIS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas boris uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas boris uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas boris uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas boris uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.35%
30 dienas$ 0-11.87%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir boris (BORIS)?

boris (BORIS) resurss

Oficiālā interneta vietne

boris cenas prognoze (USD)

Kāda būs boris (BORIS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu boris (BORIS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa boris prognozes.

Apskati boris cenas prognozi!

BORIS uz vietējām valūtām

boris (BORIS) tokenomika

boris (BORIS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BORIS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par boris (BORIS)

Kāda ir boris (BORIS) vērtība šodien?
Reāllaika BORIS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BORIS uz USD cena?
Pašreizējā BORIS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir boris tirgus maksimums?
BORIS tirgus maksimums ir $ 32.59K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BORIS apjoms apgrozībā?
BORIS apjoms apgrozībā ir 999.90M USD.
Kāda bija BORIS vēsturiski augstākā cena?
BORIS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00108161 USD apmērā.
Kāda bija BORIS vēsturiski zemākā cena?
BORIS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BORIS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BORIS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BORIS šogad kāps augstāk?
BORIS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BORIS cenas prognozi dziļākai analīzei.
boris (BORIS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

