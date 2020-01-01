BORGY ($BORGY) tokenomika
BORGY ($BORGY) informācija
Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety.
In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness
BORGY ($BORGY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BORGY ($BORGY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BORGY ($BORGY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BORGY ($BORGY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $BORGY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $BORGY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $BORGY tokenomiku, uzzini $BORGY tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.