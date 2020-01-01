BOOKUSD Share (BUSS) tokenomika
BOOKUSD Share (BUSS) informācija
BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events.
What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.
BOOKUSD Share (BUSS) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BOOKUSD Share (BUSS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BOOKUSD Share (BUSS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BOOKUSD Share (BUSS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BUSS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BUSS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BUSS tokenomiku, uzzini BUSS tokena reāllaika cenu!
BUSS cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BUSS? Mūsu BUSS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
