BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Bookie AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOOKIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOOKIE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Bookie AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOOKIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOOKIE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BOOKIE

BOOKIE Cenas informācija

Kas ir BOOKIE

BOOKIE Tehniskais dokuments

BOOKIE Oficiālā tīmekļa vietne

BOOKIE Tokenomika

BOOKIE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Bookie AI logotips

Bookie AI Cena (BOOKIE)

Nav sarakstā

1 BOOKIE uz USD reāllaika cena:

$0.00030507
$0.00030507$0.00030507
-10.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bookie AI (BOOKIE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:29:12 (UTC+8)

Bookie AI (BOOKIE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00697224
$ 0.00697224$ 0.00697224

$ 0
$ 0$ 0

+1.52%

-10.97%

-27.32%

-27.32%

Bookie AI (BOOKIE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BOOKIE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOOKIE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00697224, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOOKIE ir mainījies par +1.52% pēdējā stundā, par -10.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bookie AI (BOOKIE) tirgus informācija

$ 221.73K
$ 221.73K$ 221.73K

--
----

$ 305.07K
$ 305.07K$ 305.07K

726.83M
726.83M 726.83M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Bookie AI tirgus maksimums ir $ 221.73K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BOOKIE apjoms apgrozībā ir 726.83M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 305.07K.

Bookie AI (BOOKIE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bookie AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bookie AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bookie AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bookie AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.97%
30 dienas$ 0-11.15%
60 dienas$ 0-28.95%
90 dienas$ 0--

Kas ir Bookie AI (BOOKIE)?

Bookie AI is the world's first sportsbook ran entirely by AI. Bookie AI's agentic stack (powered by Bankrolled) offers users the best odds, tolerates higher win rates, and generates sustainable platform profits — all while operating with 10x fewer costs than traditional sportsbooks. Bookie AI abstracts away the complexity of blockchain and AI to create a familiar, yet superior betting experience.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bookie AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bookie AI (BOOKIE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bookie AI (BOOKIE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bookie AI prognozes.

Apskati Bookie AI cenas prognozi!

BOOKIE uz vietējām valūtām

Bookie AI (BOOKIE) tokenomika

Bookie AI (BOOKIE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOOKIE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bookie AI (BOOKIE)

Kāda ir Bookie AI (BOOKIE) vērtība šodien?
Reāllaika BOOKIE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOOKIE uz USD cena?
Pašreizējā BOOKIE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bookie AI tirgus maksimums?
BOOKIE tirgus maksimums ir $ 221.73K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOOKIE apjoms apgrozībā?
BOOKIE apjoms apgrozībā ir 726.83M USD.
Kāda bija BOOKIE vēsturiski augstākā cena?
BOOKIE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00697224 USD apmērā.
Kāda bija BOOKIE vēsturiski zemākā cena?
BOOKIE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BOOKIE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOOKIE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BOOKIE šogad kāps augstāk?
BOOKIE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOOKIE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:29:12 (UTC+8)

Bookie AI (BOOKIE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,165.87
$101,165.87$101,165.87

-1.95%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,275.39
$3,275.39$3,275.39

-6.61%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.21
$154.21$154.21

-4.50%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2119
$2.2119$2.2119

-3.07%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,165.87
$101,165.87$101,165.87

-1.95%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,275.39
$3,275.39$3,275.39

-6.61%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.21
$154.21$154.21

-4.50%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2119
$2.2119$2.2119

-3.07%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16254
$0.16254$0.16254

-0.84%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5932
$2.5932$2.5932

+1,628.80%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.13000
$0.13000$0.13000

+747.45%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000168
$0.000000000168$0.000000000168

+95.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%