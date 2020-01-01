BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenomika

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) informācija

Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bookofrugs.xyz/

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 134.13K
$ 134.13K$ 134.13K
Kopējais apjoms:
$ 968.09M
$ 968.09M$ 968.09M
Apjoms apgrozībā:
$ 841.91M
$ 841.91M$ 841.91M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 154.23K
$ 154.23K$ 154.23K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00015931
$ 0.00015931$ 0.00015931

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BOOK OF RUGS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BOOK OF RUGS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BOOK OF RUGS tokenomiku, uzzini BOOK OF RUGS tokena reāllaika cenu!

BOOK OF RUGS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BOOK OF RUGS? Mūsu BOOK OF RUGS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.