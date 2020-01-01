BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomika

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) informācija

Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them?

Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies.

$BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bobecoin.com/
Tehniskais dokuments:
https://bobecoin.com/greenpaper/

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.37K
$ 22.37K$ 22.37K
Kopējais apjoms:
$ 99.99M
$ 99.99M$ 99.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 99.99M
$ 99.99M$ 99.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 22.37K
$ 22.37K$ 22.37K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.265856
$ 0.265856$ 0.265856
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00022368
$ 0.00022368$ 0.00022368

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BOBE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BOBE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BOBE tokenomiku, uzzini BOBE tokena reāllaika cenu!

BOBE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BOBE? Mūsu BOBE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.