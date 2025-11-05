BiržaDEX+
Reāllaika Boochie by Matt Furie cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOOCHIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOOCHIE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BOOCHIE

BOOCHIE Cenas informācija

Kas ir BOOCHIE

BOOCHIE Oficiālā tīmekļa vietne

BOOCHIE Tokenomika

BOOCHIE Cenas prognoze

Boochie by Matt Furie logotips

Boochie by Matt Furie Cena (BOOCHIE)

Nav sarakstā

1 BOOCHIE uz USD reāllaika cena:

--
----
-1.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:29:05 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.11%

-1.69%

+4.74%

+4.74%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BOOCHIE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOOCHIE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOOCHIE ir mainījies par +2.11% pēdējā stundā, par -1.69% pēdējo 24 stundu laikā un par +4.74% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) tirgus informācija

$ 169.08K
$ 169.08K$ 169.08K

--
----

$ 169.08K
$ 169.08K$ 169.08K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Pašreizējais Boochie by Matt Furie tirgus maksimums ir $ 169.08K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BOOCHIE apjoms apgrozībā ir 420.69T ar kopējo apjomu 420690000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 169.08K.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Boochie by Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Boochie by Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Boochie by Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Boochie by Matt Furie uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.69%
30 dienas$ 0-15.56%
60 dienas$ 0-23.91%
90 dienas$ 0--

Kas ir Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)?

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Boochie by Matt Furie cenas prognoze (USD)

Kāda būs Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Boochie by Matt Furie prognozes.

Apskati Boochie by Matt Furie cenas prognozi!

BOOCHIE uz vietējām valūtām

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) tokenomika

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOOCHIE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Kāda ir Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) vērtība šodien?
Reāllaika BOOCHIE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOOCHIE uz USD cena?
Pašreizējā BOOCHIE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Boochie by Matt Furie tirgus maksimums?
BOOCHIE tirgus maksimums ir $ 169.08K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOOCHIE apjoms apgrozībā?
BOOCHIE apjoms apgrozībā ir 420.69T USD.
Kāda bija BOOCHIE vēsturiski augstākā cena?
BOOCHIE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BOOCHIE vēsturiski zemākā cena?
BOOCHIE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BOOCHIE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOOCHIE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BOOCHIE šogad kāps augstāk?
BOOCHIE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOOCHIE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:29:05 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

