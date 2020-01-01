Bonzo Finance (BONZO) tokenomika
Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.
Lasi svarīgākos Bonzo Finance (BONZO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture.
Bonzo Finance (BONZO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bonzo Finance (BONZO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BONZO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BONZO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.