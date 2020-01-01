Bonsai Token (BONSAI) tokenomika
Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content.
Bonsai Token (BONSAI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Bonsai Token (BONSAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Bonsai Token (BONSAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bonsai Token (BONSAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BONSAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BONSAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BONSAI tokenomiku, uzzini BONSAI tokena reāllaika cenu!
