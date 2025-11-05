BiržaDEX+
Reāllaika BONKFOLIO cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BONKFOLIO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BONKFOLIO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BONKFOLIO

BONKFOLIO Cenas informācija

Kas ir BONKFOLIO

BONKFOLIO Oficiālā tīmekļa vietne

BONKFOLIO Tokenomika

BONKFOLIO Cenas prognoze

BONKFOLIO logotips

BONKFOLIO Cena (BONKFOLIO)

Nav sarakstā

1 BONKFOLIO uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.70%1D
USD
BONKFOLIO (BONKFOLIO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:48:27 (UTC+8)

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.76%

-15.74%

-15.74%

BONKFOLIO (BONKFOLIO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BONKFOLIO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BONKFOLIO visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BONKFOLIO ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -4.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.74% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) tirgus informācija

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

--
----

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,883.1906141
999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

Pašreizējais BONKFOLIO tirgus maksimums ir $ 6.05K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BONKFOLIO apjoms apgrozībā ir 999.85M ar kopējo apjomu 999846883.1906141. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.05K.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BONKFOLIO uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BONKFOLIO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BONKFOLIO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BONKFOLIO uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.76%
30 dienas$ 0-34.12%
60 dienas$ 0-49.30%
90 dienas$ 0--

Kas ir BONKFOLIO (BONKFOLIO)?

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.

A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.

We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.

We:

Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad

Sniff out alpha before the crowd gets a whiff

Deploy fast with DAO-based decision-making

Go hard or go home, with no mercy for mid

No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.

We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BONKFOLIO (BONKFOLIO) resurss

Oficiālā interneta vietne

BONKFOLIO cenas prognoze (USD)

Kāda būs BONKFOLIO (BONKFOLIO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BONKFOLIO (BONKFOLIO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BONKFOLIO prognozes.

Apskati BONKFOLIO cenas prognozi!

BONKFOLIO uz vietējām valūtām

BONKFOLIO (BONKFOLIO) tokenomika

BONKFOLIO (BONKFOLIO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BONKFOLIO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Kāda ir BONKFOLIO (BONKFOLIO) vērtība šodien?
Reāllaika BONKFOLIO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BONKFOLIO uz USD cena?
Pašreizējā BONKFOLIO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BONKFOLIO tirgus maksimums?
BONKFOLIO tirgus maksimums ir $ 6.05K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BONKFOLIO apjoms apgrozībā?
BONKFOLIO apjoms apgrozībā ir 999.85M USD.
Kāda bija BONKFOLIO vēsturiski augstākā cena?
BONKFOLIO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BONKFOLIO vēsturiski zemākā cena?
BONKFOLIO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BONKFOLIO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BONKFOLIO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BONKFOLIO šogad kāps augstāk?
BONKFOLIO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BONKFOLIO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:48:27 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

