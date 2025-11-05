BiržaDEX+
Reāllaika Bonkers Meme Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BNKRS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BNKRS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BNKRS

BNKRS Cenas informācija

Kas ir BNKRS

BNKRS Tehniskais dokuments

BNKRS Oficiālā tīmekļa vietne

BNKRS Tokenomika

BNKRS Cenas prognoze

Bonkers Meme Token logotips

Bonkers Meme Token Cena (BNKRS)

Nav sarakstā

1 BNKRS uz USD reāllaika cena:

$0.00010807
$0.00010807
+20.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bonkers Meme Token (BNKRS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:28:46 (UTC+8)

Bonkers Meme Token (BNKRS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00153231
$ 0.00153231

$ 0
$ 0

+0.03%

+20.11%

+7.52%

+7.52%

Bonkers Meme Token (BNKRS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BNKRS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BNKRS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00153231, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BNKRS ir mainījies par +0.03% pēdējā stundā, par +20.11% pēdējo 24 stundu laikā un par +7.52% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bonkers Meme Token (BNKRS) tirgus informācija

$ 61.20K
$ 61.20K

--
--

$ 61.20K
$ 61.20K

566.32M
566.32M

566,321,863.056416
566,321,863.056416

Pašreizējais Bonkers Meme Token tirgus maksimums ir $ 61.20K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BNKRS apjoms apgrozībā ir 566.32M ar kopējo apjomu 566321863.056416. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 61.20K.

Bonkers Meme Token (BNKRS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bonkers Meme Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bonkers Meme Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bonkers Meme Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bonkers Meme Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+20.11%
30 dienas$ 0-38.10%
60 dienas$ 0-49.07%
90 dienas$ 0--

Kas ir Bonkers Meme Token (BNKRS)?

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bonkers Meme Token (BNKRS) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Bonkers Meme Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bonkers Meme Token (BNKRS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bonkers Meme Token (BNKRS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bonkers Meme Token prognozes.

Apskati Bonkers Meme Token cenas prognozi!

BNKRS uz vietējām valūtām

Bonkers Meme Token (BNKRS) tokenomika

Bonkers Meme Token (BNKRS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BNKRS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bonkers Meme Token (BNKRS)

Kāda ir Bonkers Meme Token (BNKRS) vērtība šodien?
Reāllaika BNKRS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BNKRS uz USD cena?
Pašreizējā BNKRS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bonkers Meme Token tirgus maksimums?
BNKRS tirgus maksimums ir $ 61.20K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BNKRS apjoms apgrozībā?
BNKRS apjoms apgrozībā ir 566.32M USD.
Kāda bija BNKRS vēsturiski augstākā cena?
BNKRS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00153231 USD apmērā.
Kāda bija BNKRS vēsturiski zemākā cena?
BNKRS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BNKRS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BNKRS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BNKRS šogad kāps augstāk?
BNKRS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BNKRS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:28:46 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,153.94

$3,276.26

$154.37

$1.0001

$2.2135

$101,153.94

$3,276.26

$154.37

$2.2135

$0.16262

