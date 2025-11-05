BiržaDEX+
Reāllaika BONKBOY cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BONKBOY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BONKBOY cenas tendenci MEXC.Reāllaika BONKBOY cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BONKBOY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BONKBOY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BONKBOY

BONKBOY Cenas informācija

Kas ir BONKBOY

BONKBOY Oficiālā tīmekļa vietne

BONKBOY Tokenomika

BONKBOY Cenas prognoze

BONKBOY logotips

BONKBOY Cena (BONKBOY)

Nav sarakstā

1 BONKBOY uz USD reāllaika cena:

--
----
+6.10%1D
USD
BONKBOY (BONKBOY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:28:36 (UTC+8)

BONKBOY (BONKBOY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.98%

+6.14%

-29.11%

-29.11%

BONKBOY (BONKBOY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BONKBOY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BONKBOY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BONKBOY ir mainījies par +1.98% pēdējā stundā, par +6.14% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BONKBOY (BONKBOY) tirgus informācija

$ 88.32K
$ 88.32K$ 88.32K

--
----

$ 88.32K
$ 88.32K$ 88.32K

999.81M
999.81M 999.81M

999,807,177.317694
999,807,177.317694 999,807,177.317694

Pašreizējais BONKBOY tirgus maksimums ir $ 88.32K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BONKBOY apjoms apgrozībā ir 999.81M ar kopējo apjomu 999807177.317694. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 88.32K.

BONKBOY (BONKBOY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BONKBOY uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BONKBOY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BONKBOY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BONKBOY uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+6.14%
30 dienas$ 0-43.66%
60 dienas$ 0-58.76%
90 dienas$ 0--

Kas ir BONKBOY (BONKBOY)?

$BONKBOY isn’t just another meme coin, it’s a cultural movement built for scale. Born on Solana, it fuses on-chain innovation with real world culture through GameFi, NFTs, trading cards, merch, music, and beyond. With deflationary mechanics that secure long term sustainability and an education platform onboarding the masses into Web3 the right way, BONKBOY is designed for true mass adoption. Backed by a doxxed lead, strengthened by a real world community, and supported off-chain by BonkBoy Ltd through premium products and collaborations, this project is transparent, cultural, and here to stay. For investors, BONKBOY isn’t speculation, it’s a community owned brand with billion dollar potential.

The legacy of BONK lives on through BONKBOY. Grab your red hat and hoodie - it’s that simple.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BONKBOY (BONKBOY) resurss

Oficiālā interneta vietne

BONKBOY cenas prognoze (USD)

Kāda būs BONKBOY (BONKBOY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BONKBOY (BONKBOY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BONKBOY prognozes.

Apskati BONKBOY cenas prognozi!

BONKBOY uz vietējām valūtām

BONKBOY (BONKBOY) tokenomika

BONKBOY (BONKBOY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BONKBOY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BONKBOY (BONKBOY)

Kāda ir BONKBOY (BONKBOY) vērtība šodien?
Reāllaika BONKBOY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BONKBOY uz USD cena?
Pašreizējā BONKBOY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BONKBOY tirgus maksimums?
BONKBOY tirgus maksimums ir $ 88.32K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BONKBOY apjoms apgrozībā?
BONKBOY apjoms apgrozībā ir 999.81M USD.
Kāda bija BONKBOY vēsturiski augstākā cena?
BONKBOY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BONKBOY vēsturiski zemākā cena?
BONKBOY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BONKBOY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BONKBOY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BONKBOY šogad kāps augstāk?
BONKBOY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BONKBOY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:28:36 (UTC+8)

BONKBOY (BONKBOY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

