Reāllaika Bonk Level Saviour cena šodien ir 0.01438799 USD. Seko līdzi reāllaika SAVIOUR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SAVIOUR cenas tendenci MEXC.Reāllaika Bonk Level Saviour cena šodien ir 0.01438799 USD. Seko līdzi reāllaika SAVIOUR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SAVIOUR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SAVIOUR

SAVIOUR Cenas informācija

Kas ir SAVIOUR

SAVIOUR Tokenomika

SAVIOUR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Bonk Level Saviour logotips

Bonk Level Saviour Cena (SAVIOUR)

Nav sarakstā

1 SAVIOUR uz USD reāllaika cena:

$0.01438799
$0.01438799
-1.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:28:26 (UTC+8)

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01389986
$ 0.01389986
24h zemākā
$ 0.01498499
$ 0.01498499
24h augstākā

$ 0.01389986
$ 0.01389986

$ 0.01498499
$ 0.01498499

$ 0.04502769
$ 0.04502769

$ 0.01389986
$ 0.01389986

--

-1.70%

-18.02%

-18.02%

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) reāllaika cena ir $0.01438799. Pēdējo 24 stundu laikā SAVIOUR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01389986 līdz augstākajai $ 0.01498499, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SAVIOUR visu laiku augstākā cena ir $ 0.04502769, savukārt zemākā - $ 0.01389986.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SAVIOUR ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -1.70% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) tirgus informācija

$ 244.56K
$ 244.56K

--
--

$ 244.56K
$ 244.56K

17.00M
17.00M

16,997,264.604571
16,997,264.604571

Pašreizējais Bonk Level Saviour tirgus maksimums ir $ 244.56K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SAVIOUR apjoms apgrozībā ir 17.00M ar kopējo apjomu 16997264.604571. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 244.56K.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bonk Level Saviour uz USD bija $ -0.00024907935293582.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bonk Level Saviour uz USD bija $ -0.0045100017.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bonk Level Saviour uz USD bija $ -0.0038281549.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bonk Level Saviour uz USD bija $ -0.004002297159137927.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00024907935293582-1.70%
30 dienas$ -0.0045100017-31.34%
60 dienas$ -0.0038281549-26.60%
90 dienas$ -0.004002297159137927-21.76%

Kas ir Bonk Level Saviour (SAVIOUR)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bonk Level Saviour cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bonk Level Saviour (SAVIOUR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bonk Level Saviour (SAVIOUR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bonk Level Saviour prognozes.

Apskati Bonk Level Saviour cenas prognozi!

SAVIOUR uz vietējām valūtām

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) tokenomika

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SAVIOUR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Kāda ir Bonk Level Saviour (SAVIOUR) vērtība šodien?
Reāllaika SAVIOUR cena USD ir 0.01438799 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SAVIOUR uz USD cena?
Pašreizējā SAVIOUR uz USD cena ir $ 0.01438799. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bonk Level Saviour tirgus maksimums?
SAVIOUR tirgus maksimums ir $ 244.56K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SAVIOUR apjoms apgrozībā?
SAVIOUR apjoms apgrozībā ir 17.00M USD.
Kāda bija SAVIOUR vēsturiski augstākā cena?
SAVIOUR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04502769 USD apmērā.
Kāda bija SAVIOUR vēsturiski zemākā cena?
SAVIOUR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01389986 USD.
Kāds ir SAVIOUR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SAVIOUR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SAVIOUR šogad kāps augstāk?
SAVIOUR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SAVIOUR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Bonk Level Saviour (SAVIOUR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

