BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Bonk Index cena šodien ir 0.00000939 USD. Seko līdzi reāllaika BNKK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BNKK cenas tendenci MEXC.Reāllaika Bonk Index cena šodien ir 0.00000939 USD. Seko līdzi reāllaika BNKK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BNKK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BNKK

BNKK Cenas informācija

Kas ir BNKK

BNKK Tehniskais dokuments

BNKK Oficiālā tīmekļa vietne

BNKK Tokenomika

BNKK Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Bonk Index logotips

Bonk Index Cena (BNKK)

Nav sarakstā

1 BNKK uz USD reāllaika cena:

--
----
-11.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bonk Index (BNKK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:48:18 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00000891
$ 0.00000891$ 0.00000891
24h zemākā
$ 0.00001062
$ 0.00001062$ 0.00001062
24h augstākā

$ 0.00000891
$ 0.00000891$ 0.00000891

$ 0.00001062
$ 0.00001062$ 0.00001062

$ 0.00264481
$ 0.00264481$ 0.00264481

$ 0.00000891
$ 0.00000891$ 0.00000891

+1.33%

-11.50%

-16.34%

-16.34%

Bonk Index (BNKK) reāllaika cena ir $0.00000939. Pēdējo 24 stundu laikā BNKK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000891 līdz augstākajai $ 0.00001062, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BNKK visu laiku augstākā cena ir $ 0.00264481, savukārt zemākā - $ 0.00000891.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BNKK ir mainījies par +1.33% pēdējā stundā, par -11.50% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.34% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bonk Index (BNKK) tirgus informācija

$ 9.39K
$ 9.39K$ 9.39K

--
----

$ 9.39K
$ 9.39K$ 9.39K

999.84M
999.84M 999.84M

999,836,397.0552
999,836,397.0552 999,836,397.0552

Pašreizējais Bonk Index tirgus maksimums ir $ 9.39K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BNKK apjoms apgrozībā ir 999.84M ar kopējo apjomu 999836397.0552. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.39K.

Bonk Index (BNKK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bonk Index uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bonk Index uz USD bija $ -0.0000051857.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bonk Index uz USD bija $ -0.0000091616.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bonk Index uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.50%
30 dienas$ -0.0000051857-55.22%
60 dienas$ -0.0000091616-97.56%
90 dienas$ 0--

Kas ir Bonk Index (BNKK)?

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bonk Index cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bonk Index (BNKK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bonk Index (BNKK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bonk Index prognozes.

Apskati Bonk Index cenas prognozi!

BNKK uz vietējām valūtām

Bonk Index (BNKK) tokenomika

Bonk Index (BNKK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BNKK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bonk Index (BNKK)

Kāda ir Bonk Index (BNKK) vērtība šodien?
Reāllaika BNKK cena USD ir 0.00000939 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BNKK uz USD cena?
Pašreizējā BNKK uz USD cena ir $ 0.00000939. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bonk Index tirgus maksimums?
BNKK tirgus maksimums ir $ 9.39K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BNKK apjoms apgrozībā?
BNKK apjoms apgrozībā ir 999.84M USD.
Kāda bija BNKK vēsturiski augstākā cena?
BNKK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00264481 USD apmērā.
Kāda bija BNKK vēsturiski zemākā cena?
BNKK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000891 USD.
Kāds ir BNKK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BNKK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BNKK šogad kāps augstāk?
BNKK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BNKK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:48:18 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,235.83
$102,235.83$102,235.83

-0.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,342.38
$3,342.38$3,342.38

-4.70%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.91
$156.91$156.91

-2.83%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2513
$2.2513$2.2513

-1.34%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,235.83
$102,235.83$102,235.83

-0.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,342.38
$3,342.38$3,342.38

-4.70%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.91
$156.91$156.91

-2.83%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2513
$2.2513$2.2513

-1.34%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16466
$0.16466$0.16466

+0.44%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.27279
$0.27279$0.27279

+1,678.29%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.8569
$1.8569$1.8569

+1,137.93%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000195
$0.000000000195$0.000000000195

+126.74%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000661
$0.0000661$0.0000661

+61.21%