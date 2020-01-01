BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) informācija

BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction.

The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT

@theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers.

He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pump.fun/coin/E3enwdJowhDeRe3f7mMwAZGVkJ5aWEtPUGRusP2Jpump

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 59.46K
Kopējais apjoms:
$ 999.88M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.88M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 59.46K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00109819
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais UNIPCS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu UNIPCS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti UNIPCS tokenomiku, uzzini UNIPCS tokena reāllaika cenu!

UNIPCS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas UNIPCS? Mūsu UNIPCS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.