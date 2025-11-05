BiržaDEX+
Reāllaika Bonk Computer Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BCT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BCT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BCT

BCT Cenas informācija

Kas ir BCT

BCT Oficiālā tīmekļa vietne

BCT Tokenomika

BCT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Bonk Computer Token logotips

Bonk Computer Token Cena (BCT)

Nav sarakstā

1 BCT uz USD reāllaika cena:

--
----
+369.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bonk Computer Token (BCT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:48:11 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-11.74%

+369.53%

+304.38%

+304.38%

Bonk Computer Token (BCT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BCT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BCT visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BCT ir mainījies par -11.74% pēdējā stundā, par +369.53% pēdējo 24 stundu laikā un par +304.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bonk Computer Token (BCT) tirgus informācija

$ 42.37K
$ 42.37K$ 42.37K

--
----

$ 42.37K
$ 42.37K$ 42.37K

999.98M
999.98M 999.98M

999,976,673.570317
999,976,673.570317 999,976,673.570317

Pašreizējais Bonk Computer Token tirgus maksimums ir $ 42.37K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BCT apjoms apgrozībā ir 999.98M ar kopējo apjomu 999976673.570317. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 42.37K.

Bonk Computer Token (BCT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bonk Computer Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bonk Computer Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bonk Computer Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bonk Computer Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+369.53%
30 dienas$ 0+182.91%
60 dienas$ 0+25.47%
90 dienas$ 0--

Kas ir Bonk Computer Token (BCT)?

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bonk Computer Token (BCT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Bonk Computer Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bonk Computer Token (BCT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bonk Computer Token (BCT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bonk Computer Token prognozes.

Apskati Bonk Computer Token cenas prognozi!

BCT uz vietējām valūtām

Bonk Computer Token (BCT) tokenomika

Bonk Computer Token (BCT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BCT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bonk Computer Token (BCT)

Kāda ir Bonk Computer Token (BCT) vērtība šodien?
Reāllaika BCT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BCT uz USD cena?
Pašreizējā BCT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bonk Computer Token tirgus maksimums?
BCT tirgus maksimums ir $ 42.37K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BCT apjoms apgrozībā?
BCT apjoms apgrozībā ir 999.98M USD.
Kāda bija BCT vēsturiski augstākā cena?
BCT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BCT vēsturiski zemākā cena?
BCT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BCT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BCT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BCT šogad kāps augstāk?
BCT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BCT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:48:11 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

