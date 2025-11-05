BiržaDEX+
Reāllaika BONGO CAT cena šodien ir 0.00008539 USD. Seko līdzi reāllaika BONGO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BONGO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BONGO

BONGO Cenas informācija

Kas ir BONGO

BONGO Oficiālā tīmekļa vietne

BONGO Tokenomika

BONGO Cenas prognoze

BONGO CAT logotips

BONGO CAT Cena (BONGO)

Nav sarakstā

1 BONGO uz USD reāllaika cena:

--
----
-12.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
BONGO CAT (BONGO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:23:02 (UTC+8)

BONGO CAT (BONGO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00008235
$ 0.00008235$ 0.00008235
24h zemākā
$ 0.00009923
$ 0.00009923$ 0.00009923
24h augstākā

$ 0.00008235
$ 0.00008235$ 0.00008235

$ 0.00009923
$ 0.00009923$ 0.00009923

$ 0.142768
$ 0.142768$ 0.142768

$ 0.00002101
$ 0.00002101$ 0.00002101

+0.57%

-12.66%

-28.26%

-28.26%

BONGO CAT (BONGO) reāllaika cena ir $0.00008539. Pēdējo 24 stundu laikā BONGO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00008235 līdz augstākajai $ 0.00009923, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BONGO visu laiku augstākā cena ir $ 0.142768, savukārt zemākā - $ 0.00002101.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BONGO ir mainījies par +0.57% pēdējā stundā, par -12.66% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BONGO CAT (BONGO) tirgus informācija

$ 85.93K
$ 85.93K$ 85.93K

--
----

$ 85.93K
$ 85.93K$ 85.93K

999.68M
999.68M 999.68M

999,683,934.1693263
999,683,934.1693263 999,683,934.1693263

Pašreizējais BONGO CAT tirgus maksimums ir $ 85.93K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BONGO apjoms apgrozībā ir 999.68M ar kopējo apjomu 999683934.1693263. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 85.93K.

BONGO CAT (BONGO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BONGO CAT uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BONGO CAT uz USD bija $ -0.0000843412.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BONGO CAT uz USD bija $ -0.0000842223.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BONGO CAT uz USD bija $ -0.00795798494411254.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-12.66%
30 dienas$ -0.0000843412-98.77%
60 dienas$ -0.0000842223-98.63%
90 dienas$ -0.00795798494411254-98.93%

Kas ir BONGO CAT (BONGO)?

₍^. ̫.^₎ community take over ₍^. ̫.^₎ $BONGO on Solana ≽

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BONGO CAT (BONGO) resurss

Oficiālā interneta vietne

BONGO CAT cenas prognoze (USD)

Kāda būs BONGO CAT (BONGO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BONGO CAT (BONGO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BONGO CAT prognozes.

Apskati BONGO CAT cenas prognozi!

BONGO uz vietējām valūtām

BONGO CAT (BONGO) tokenomika

BONGO CAT (BONGO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BONGO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BONGO CAT (BONGO)

Kāda ir BONGO CAT (BONGO) vērtība šodien?
Reāllaika BONGO cena USD ir 0.00008539 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BONGO uz USD cena?
Pašreizējā BONGO uz USD cena ir $ 0.00008539. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BONGO CAT tirgus maksimums?
BONGO tirgus maksimums ir $ 85.93K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BONGO apjoms apgrozībā?
BONGO apjoms apgrozībā ir 999.68M USD.
Kāda bija BONGO vēsturiski augstākā cena?
BONGO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.142768 USD apmērā.
Kāda bija BONGO vēsturiski zemākā cena?
BONGO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002101 USD.
Kāds ir BONGO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BONGO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BONGO šogad kāps augstāk?
BONGO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BONGO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:23:02 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

