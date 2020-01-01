Bolt (BOLT) tokenomika
Bolt (BOLT) informācija
Solana traditionally has many rugs and Bolt's launch embodies the essence of bringing energy, trust, and community outreach back to Solana. See what Bolt is about below.
Bolt is a streak of pure lightning given life a fast, lovable, and fearless guardian born from the Stormcore, the heart of the magical realm known as Cloudspire. Glowing with raw energy, Bolt moves faster than the eye can track, a living current that surges through the skies, rivers, and hidden realms. His mission is simple but powerful: protect the Cloudspire from the shadows that seek to consume it. This isn’t just a character it’s a movement. The Bolt community carries his energy into the digital realm, spreading light, speed, and fun while standing against the “Nullis” of the crypto world fear, doubt, and negativity.
The Bolt ecosystem is built for community raids, high-energy engagement, and a long-term journey toward building one of the most iconic meme coins on the Solana chain.
Bolt (BOLT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Bolt (BOLT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Bolt (BOLT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bolt (BOLT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BOLT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BOLT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BOLT tokenomiku, uzzini BOLT tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.