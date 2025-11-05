BiržaDEX+
Reāllaika Body Scan AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SCANAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SCANAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SCANAI

SCANAI Cenas informācija

Kas ir SCANAI

SCANAI Oficiālā tīmekļa vietne

SCANAI Tokenomika

SCANAI Cenas prognoze

Body Scan AI logotips

Body Scan AI Cena (SCANAI)

Nav sarakstā

1 SCANAI uz USD reāllaika cena:

$0.00028973
$0.00028973$0.00028973
-15.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Body Scan AI (SCANAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:28:13 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00276659
$ 0.00276659$ 0.00276659

$ 0
$ 0$ 0

+1.30%

-15.28%

-28.93%

-28.93%

Body Scan AI (SCANAI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SCANAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SCANAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00276659, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SCANAI ir mainījies par +1.30% pēdējā stundā, par -15.28% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.93% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Body Scan AI (SCANAI) tirgus informācija

$ 288.25K
$ 288.25K$ 288.25K

--
----

$ 288.25K
$ 288.25K$ 288.25K

999.86M
999.86M 999.86M

999,855,679.568874
999,855,679.568874 999,855,679.568874

Pašreizējais Body Scan AI tirgus maksimums ir $ 288.25K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SCANAI apjoms apgrozībā ir 999.86M ar kopējo apjomu 999855679.568874. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 288.25K.

Body Scan AI (SCANAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Body Scan AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Body Scan AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Body Scan AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Body Scan AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-15.28%
30 dienas$ 0-68.42%
60 dienas$ 0-19.64%
90 dienas$ 0--

Kas ir Body Scan AI (SCANAI)?

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Body Scan AI (SCANAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Body Scan AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Body Scan AI (SCANAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Body Scan AI (SCANAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Body Scan AI prognozes.

Apskati Body Scan AI cenas prognozi!

SCANAI uz vietējām valūtām

Body Scan AI (SCANAI) tokenomika

Body Scan AI (SCANAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SCANAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Body Scan AI (SCANAI)

Kāda ir Body Scan AI (SCANAI) vērtība šodien?
Reāllaika SCANAI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SCANAI uz USD cena?
Pašreizējā SCANAI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Body Scan AI tirgus maksimums?
SCANAI tirgus maksimums ir $ 288.25K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SCANAI apjoms apgrozībā?
SCANAI apjoms apgrozībā ir 999.86M USD.
Kāda bija SCANAI vēsturiski augstākā cena?
SCANAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00276659 USD apmērā.
Kāda bija SCANAI vēsturiski zemākā cena?
SCANAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SCANAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SCANAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SCANAI šogad kāps augstāk?
SCANAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SCANAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:28:13 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

