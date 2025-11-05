BiržaDEX+
Reāllaika BOBBY Rizz cena šodien ir 0.0000105 USD. Seko līdzi reāllaika BOBBY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOBBY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BOBBY

BOBBY Cenas informācija

Kas ir BOBBY

BOBBY Tokenomika

BOBBY Cenas prognoze

BOBBY Rizz logotips

BOBBY Rizz Cena (BOBBY)

Nav sarakstā

1 BOBBY uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
BOBBY Rizz (BOBBY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:28:06 (UTC+8)

BOBBY Rizz (BOBBY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001001
$ 0.00001001$ 0.00001001
24h zemākā
$ 0.00001152
$ 0.00001152$ 0.00001152
24h augstākā

$ 0.00001001
$ 0.00001001$ 0.00001001

$ 0.00001152
$ 0.00001152$ 0.00001152

$ 0.00036731
$ 0.00036731$ 0.00036731

$ 0.00001001
$ 0.00001001$ 0.00001001

+1.13%

-6.67%

-28.12%

-28.12%

BOBBY Rizz (BOBBY) reāllaika cena ir $0.0000105. Pēdējo 24 stundu laikā BOBBY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001001 līdz augstākajai $ 0.00001152, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOBBY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00036731, savukārt zemākā - $ 0.00001001.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOBBY ir mainījies par +1.13% pēdējā stundā, par -6.67% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BOBBY Rizz (BOBBY) tirgus informācija

$ 10.50K
$ 10.50K$ 10.50K

--
----

$ 10.50K
$ 10.50K$ 10.50K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,396.467977
999,911,396.467977 999,911,396.467977

Pašreizējais BOBBY Rizz tirgus maksimums ir $ 10.50K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BOBBY apjoms apgrozībā ir 999.91M ar kopējo apjomu 999911396.467977. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.50K.

BOBBY Rizz (BOBBY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BOBBY Rizz uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BOBBY Rizz uz USD bija $ -0.0000076311.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BOBBY Rizz uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BOBBY Rizz uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.67%
30 dienas$ -0.0000076311-72.67%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir BOBBY Rizz (BOBBY)?

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BOBBY Rizz cenas prognoze (USD)

Kāda būs BOBBY Rizz (BOBBY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BOBBY Rizz (BOBBY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BOBBY Rizz prognozes.

Apskati BOBBY Rizz cenas prognozi!

BOBBY uz vietējām valūtām

BOBBY Rizz (BOBBY) tokenomika

BOBBY Rizz (BOBBY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOBBY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BOBBY Rizz (BOBBY)

Kāda ir BOBBY Rizz (BOBBY) vērtība šodien?
Reāllaika BOBBY cena USD ir 0.0000105 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOBBY uz USD cena?
Pašreizējā BOBBY uz USD cena ir $ 0.0000105. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BOBBY Rizz tirgus maksimums?
BOBBY tirgus maksimums ir $ 10.50K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOBBY apjoms apgrozībā?
BOBBY apjoms apgrozībā ir 999.91M USD.
Kāda bija BOBBY vēsturiski augstākā cena?
BOBBY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00036731 USD apmērā.
Kāda bija BOBBY vēsturiski zemākā cena?
BOBBY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001001 USD.
Kāds ir BOBBY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOBBY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BOBBY šogad kāps augstāk?
BOBBY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOBBY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:28:06 (UTC+8)

BOBBY Rizz (BOBBY) svarīgi nozares atjauninājumi

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

