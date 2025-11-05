BiržaDEX+
Reāllaika BOB cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BITCOIN BOB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BITCOIN BOB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BITCOIN BOB

BITCOIN BOB Cenas informācija

Kas ir BITCOIN BOB

BITCOIN BOB Oficiālā tīmekļa vietne

BITCOIN BOB Tokenomika

BITCOIN BOB Cenas prognoze

BOB Cena (BITCOIN BOB)

Nav sarakstā

1 BITCOIN BOB uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
BOB (BITCOIN BOB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:27:59 (UTC+8)

BOB (BITCOIN BOB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-6.04%

-14.15%

-14.15%

BOB (BITCOIN BOB) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BITCOIN BOB tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BITCOIN BOB visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BITCOIN BOB ir mainījies par +0.21% pēdējā stundā, par -6.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BOB (BITCOIN BOB) tirgus informācija

$ 570.59K
$ 570.59K$ 570.59K

--
----

$ 570.59K
$ 570.59K$ 570.59K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Pašreizējais BOB tirgus maksimums ir $ 570.59K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BITCOIN BOB apjoms apgrozībā ir 21.00T ar kopējo apjomu 21000000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 570.59K.

BOB (BITCOIN BOB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BOB uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BOB uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BOB uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BOB uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.04%
30 dienas$ 0+55.91%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir BOB (BITCOIN BOB)?

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BOB (BITCOIN BOB) resurss

Oficiālā interneta vietne

BOB cenas prognoze (USD)

Kāda būs BOB (BITCOIN BOB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BOB (BITCOIN BOB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BOB prognozes.

Apskati BOB cenas prognozi!

BITCOIN BOB uz vietējām valūtām

BOB (BITCOIN BOB) tokenomika

BOB (BITCOIN BOB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BITCOIN BOB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BOB (BITCOIN BOB)

Kāda ir BOB (BITCOIN BOB) vērtība šodien?
Reāllaika BITCOIN BOB cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BITCOIN BOB uz USD cena?
Pašreizējā BITCOIN BOB uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BOB tirgus maksimums?
BITCOIN BOB tirgus maksimums ir $ 570.59K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BITCOIN BOB apjoms apgrozībā?
BITCOIN BOB apjoms apgrozībā ir 21.00T USD.
Kāda bija BITCOIN BOB vēsturiski augstākā cena?
BITCOIN BOB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BITCOIN BOB vēsturiski zemākā cena?
BITCOIN BOB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BITCOIN BOB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BITCOIN BOB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BITCOIN BOB šogad kāps augstāk?
BITCOIN BOB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BITCOIN BOB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:27:59 (UTC+8)

BOB (BITCOIN BOB) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

