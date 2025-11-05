BiržaDEX+
Reāllaika BNB LION cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BNBLION uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BNBLION cenas tendenci MEXC.Reāllaika BNB LION cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BNBLION uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BNBLION cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BNBLION

BNBLION Cenas informācija

Kas ir BNBLION

BNBLION Oficiālā tīmekļa vietne

BNBLION Tokenomika

BNBLION Cenas prognoze

BNB LION Cena (BNBLION)

Nav sarakstā

1 BNBLION uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
BNB LION (BNBLION) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:27:29 (UTC+8)

BNB LION (BNBLION) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.08%

-4.36%

-61.46%

-61.46%

BNB LION (BNBLION) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BNBLION tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BNBLION visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BNBLION ir mainījies par +2.08% pēdējā stundā, par -4.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -61.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BNB LION (BNBLION) tirgus informācija

$ 146.40K
$ 146.40K$ 146.40K

--
----

$ 146.40K
$ 146.40K$ 146.40K

94,737.61T
94,737.61T 94,737.61T

9.473760646339045e+16
9.473760646339045e+16 9.473760646339045e+16

Pašreizējais BNB LION tirgus maksimums ir $ 146.40K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BNBLION apjoms apgrozībā ir 94,737.61T ar kopējo apjomu 9.473760646339045e+16. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 146.40K.

BNB LION (BNBLION) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BNB LION uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BNB LION uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BNB LION uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BNB LION uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.36%
30 dienas$ 0-37.82%
60 dienas$ 0-76.90%
90 dienas$ 0--

Kas ir BNB LION (BNBLION)?

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BNB LION (BNBLION) resurss

Oficiālā interneta vietne

BNB LION cenas prognoze (USD)

Kāda būs BNB LION (BNBLION) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BNB LION (BNBLION) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BNB LION prognozes.

Apskati BNB LION cenas prognozi!

BNBLION uz vietējām valūtām

BNB LION (BNBLION) tokenomika

BNB LION (BNBLION) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BNBLION tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BNB LION (BNBLION)

Kāda ir BNB LION (BNBLION) vērtība šodien?
Reāllaika BNBLION cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BNBLION uz USD cena?
Pašreizējā BNBLION uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BNB LION tirgus maksimums?
BNBLION tirgus maksimums ir $ 146.40K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BNBLION apjoms apgrozībā?
BNBLION apjoms apgrozībā ir 94,737.61T USD.
Kāda bija BNBLION vēsturiski augstākā cena?
BNBLION sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BNBLION vēsturiski zemākā cena?
BNBLION sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BNBLION tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BNBLION tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BNBLION šogad kāps augstāk?
BNBLION cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BNBLION cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:27:29 (UTC+8)

BNB LION (BNBLION) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

