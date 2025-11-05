BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika BNB GOAT cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BGOAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BGOAT cenas tendenci MEXC.Reāllaika BNB GOAT cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BGOAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BGOAT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BGOAT

BGOAT Cenas informācija

Kas ir BGOAT

BGOAT Tehniskais dokuments

BGOAT Oficiālā tīmekļa vietne

BGOAT Tokenomika

BGOAT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

BNB GOAT logotips

BNB GOAT Cena (BGOAT)

Nav sarakstā

1 BGOAT uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
BNB GOAT (BGOAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:27:22 (UTC+8)

BNB GOAT (BGOAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

-6.59%

-38.94%

-38.94%

BNB GOAT (BGOAT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BGOAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BGOAT visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BGOAT ir mainījies par +1.18% pēdējā stundā, par -6.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -38.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BNB GOAT (BGOAT) tirgus informācija

$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K

--
----

$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais BNB GOAT tirgus maksimums ir $ 52.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BGOAT apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 52.92K.

BNB GOAT (BGOAT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BNB GOAT uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BNB GOAT uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BNB GOAT uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BNB GOAT uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.59%
30 dienas$ 0-82.12%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir BNB GOAT (BGOAT)?

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BNB GOAT cenas prognoze (USD)

Kāda būs BNB GOAT (BGOAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BNB GOAT (BGOAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BNB GOAT prognozes.

Apskati BNB GOAT cenas prognozi!

BGOAT uz vietējām valūtām

BNB GOAT (BGOAT) tokenomika

BNB GOAT (BGOAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BGOAT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BNB GOAT (BGOAT)

Kāda ir BNB GOAT (BGOAT) vērtība šodien?
Reāllaika BGOAT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BGOAT uz USD cena?
Pašreizējā BGOAT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BNB GOAT tirgus maksimums?
BGOAT tirgus maksimums ir $ 52.92K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BGOAT apjoms apgrozībā?
BGOAT apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija BGOAT vēsturiski augstākā cena?
BGOAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BGOAT vēsturiski zemākā cena?
BGOAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BGOAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BGOAT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BGOAT šogad kāps augstāk?
BGOAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BGOAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:27:22 (UTC+8)

BNB GOAT (BGOAT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,107.35
$101,107.35$101,107.35

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,274.14
$3,274.14$3,274.14

-6.64%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.52
$154.52$154.52

-4.31%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2131
$2.2131$2.2131

-3.02%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,107.35
$101,107.35$101,107.35

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,274.14
$3,274.14$3,274.14

-6.64%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.52
$154.52$154.52

-4.31%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2131
$2.2131$2.2131

-3.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16268
$0.16268$0.16268

-0.76%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5511
$2.5511$2.5511

+1,600.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10341
$0.10341$0.10341

+574.11%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000170
$0.000000000170$0.000000000170

+97.67%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%