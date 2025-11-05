BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika BNB Frog Inu cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BNBFROG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BNBFROG cenas tendenci MEXC.Reāllaika BNB Frog Inu cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BNBFROG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BNBFROG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BNBFROG

BNBFROG Cenas informācija

Kas ir BNBFROG

BNBFROG Oficiālā tīmekļa vietne

BNBFROG Tokenomika

BNBFROG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

BNB Frog Inu logotips

BNB Frog Inu Cena (BNBFROG)

Nav sarakstā

1 BNBFROG uz USD reāllaika cena:

$0
$0$0
-4.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
BNB Frog Inu (BNBFROG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:27:13 (UTC+8)

BNB Frog Inu (BNBFROG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24h zemākā
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24h augstākā

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+2.07%

-4.38%

-35.05%

-35.05%

BNB Frog Inu (BNBFROG) reāllaika cena ir $0. Pēdējo 24 stundu laikā BNBFROG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0 līdz augstākajai $ 0.0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BNBFROG visu laiku augstākā cena ir $ 0.0, savukārt zemākā - $ 0.0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BNBFROG ir mainījies par +2.07% pēdējā stundā, par -4.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BNB Frog Inu (BNBFROG) tirgus informācija

$ 856.47K
$ 856.47K$ 856.47K

--
----

$ 930.87K
$ 930.87K$ 930.87K

8,519,880,230,176.20T
8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T

9.2599401150881e+24
9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Pašreizējais BNB Frog Inu tirgus maksimums ir $ 856.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BNBFROG apjoms apgrozībā ir 8,519,880,230,176.20T ar kopējo apjomu 9.2599401150881e+24. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 930.87K.

BNB Frog Inu (BNBFROG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BNB Frog Inu uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BNB Frog Inu uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BNB Frog Inu uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BNB Frog Inu uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0.0-4.38%
30 dienas$ 0.0000000000-48.74%
60 dienas$ 0.0000000000-18.25%
90 dienas$ 0--

Kas ir BNB Frog Inu (BNBFROG)?

Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.

God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BNB Frog Inu (BNBFROG) resurss

Oficiālā interneta vietne

BNB Frog Inu cenas prognoze (USD)

Kāda būs BNB Frog Inu (BNBFROG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BNB Frog Inu (BNBFROG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BNB Frog Inu prognozes.

Apskati BNB Frog Inu cenas prognozi!

BNBFROG uz vietējām valūtām

BNB Frog Inu (BNBFROG) tokenomika

BNB Frog Inu (BNBFROG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BNBFROG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BNB Frog Inu (BNBFROG)

Kāda ir BNB Frog Inu (BNBFROG) vērtība šodien?
Reāllaika BNBFROG cena USD ir 0.0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BNBFROG uz USD cena?
Pašreizējā BNBFROG uz USD cena ir $ 0.0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BNB Frog Inu tirgus maksimums?
BNBFROG tirgus maksimums ir $ 856.47K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BNBFROG apjoms apgrozībā?
BNBFROG apjoms apgrozībā ir 8,519,880,230,176.20T USD.
Kāda bija BNBFROG vēsturiski augstākā cena?
BNBFROG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0 USD apmērā.
Kāda bija BNBFROG vēsturiski zemākā cena?
BNBFROG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0 USD.
Kāds ir BNBFROG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BNBFROG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BNBFROG šogad kāps augstāk?
BNBFROG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BNBFROG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:27:13 (UTC+8)

BNB Frog Inu (BNBFROG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,107.35
$101,107.35$101,107.35

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,274.14
$3,274.14$3,274.14

-6.64%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.52
$154.52$154.52

-4.31%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2131
$2.2131$2.2131

-3.02%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,107.35
$101,107.35$101,107.35

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,274.14
$3,274.14$3,274.14

-6.64%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.52
$154.52$154.52

-4.31%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2131
$2.2131$2.2131

-3.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16268
$0.16268$0.16268

-0.76%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5511
$2.5511$2.5511

+1,600.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10341
$0.10341$0.10341

+574.11%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000170
$0.000000000170$0.000000000170

+97.67%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%