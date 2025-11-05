BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika BNB DOGE cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOGE cenas tendenci MEXC.Reāllaika BNB DOGE cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOGE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BOGE

BOGE Cenas informācija

Kas ir BOGE

BOGE Oficiālā tīmekļa vietne

BOGE Tokenomika

BOGE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

BNB DOGE logotips

BNB DOGE Cena (BOGE)

Nav sarakstā

1 BOGE uz USD reāllaika cena:

--
----
-1.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
BNB DOGE (BOGE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:27:06 (UTC+8)

BNB DOGE (BOGE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00118783
$ 0.00118783$ 0.00118783

$ 0
$ 0$ 0

+0.63%

-1.80%

-17.20%

-17.20%

BNB DOGE (BOGE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BOGE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOGE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00118783, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOGE ir mainījies par +0.63% pēdējā stundā, par -1.80% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BNB DOGE (BOGE) tirgus informācija

$ 16.50K
$ 16.50K$ 16.50K

--
----

$ 16.50K
$ 16.50K$ 16.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais BNB DOGE tirgus maksimums ir $ 16.50K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BOGE apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.50K.

BNB DOGE (BOGE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BNB DOGE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BNB DOGE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BNB DOGE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BNB DOGE uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.80%
30 dienas$ 0-67.61%
60 dienas$ 0-90.89%
90 dienas$ 0--

Kas ir BNB DOGE (BOGE)?

BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let’s bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BNB DOGE (BOGE) resurss

Oficiālā interneta vietne

BNB DOGE cenas prognoze (USD)

Kāda būs BNB DOGE (BOGE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BNB DOGE (BOGE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BNB DOGE prognozes.

Apskati BNB DOGE cenas prognozi!

BOGE uz vietējām valūtām

BNB DOGE (BOGE) tokenomika

BNB DOGE (BOGE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOGE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BNB DOGE (BOGE)

Kāda ir BNB DOGE (BOGE) vērtība šodien?
Reāllaika BOGE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOGE uz USD cena?
Pašreizējā BOGE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BNB DOGE tirgus maksimums?
BOGE tirgus maksimums ir $ 16.50K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOGE apjoms apgrozībā?
BOGE apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija BOGE vēsturiski augstākā cena?
BOGE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00118783 USD apmērā.
Kāda bija BOGE vēsturiski zemākā cena?
BOGE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BOGE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOGE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BOGE šogad kāps augstāk?
BOGE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOGE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:27:06 (UTC+8)

BNB DOGE (BOGE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,107.35
$101,107.35$101,107.35

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,274.14
$3,274.14$3,274.14

-6.64%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.52
$154.52$154.52

-4.31%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2131
$2.2131$2.2131

-3.02%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,107.35
$101,107.35$101,107.35

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,274.14
$3,274.14$3,274.14

-6.64%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.52
$154.52$154.52

-4.31%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2131
$2.2131$2.2131

-3.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16268
$0.16268$0.16268

-0.76%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5511
$2.5511$2.5511

+1,600.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10341
$0.10341$0.10341

+574.11%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000170
$0.000000000170$0.000000000170

+97.67%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%