What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers.
What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against.
History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics.
What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations.
What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.
Lasi svarīgākos BMX (BMX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BMX (BMX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BMX (BMX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BMX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BMX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BMX tokenomiku, uzzini BMX tokena reāllaika cenu!
BMX cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BMX? Mūsu BMX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
