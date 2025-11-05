BiržaDEX+
Reāllaika BLOXWAP cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BLOXWAP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BLOXWAP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BLOXWAP

BLOXWAP Cenas informācija

Kas ir BLOXWAP

BLOXWAP Oficiālā tīmekļa vietne

BLOXWAP Tokenomika

BLOXWAP Cenas prognoze

1 BLOXWAP uz USD reāllaika cena:

$0.00072245
$0.00072245$0.00072245
-14.60%1D
mexc
USD
BLOXWAP (BLOXWAP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:26:57 (UTC+8)

BLOXWAP (BLOXWAP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00230684
$ 0.00230684$ 0.00230684

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-14.64%

-25.12%

-25.12%

BLOXWAP (BLOXWAP) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BLOXWAP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BLOXWAP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00230684, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BLOXWAP ir mainījies par +0.70% pēdējā stundā, par -14.64% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BLOXWAP (BLOXWAP) tirgus informācija

$ 723.68K
$ 723.68K$ 723.68K

--
----

$ 723.68K
$ 723.68K$ 723.68K

999.94M
999.94M 999.94M

999,937,064.405382
999,937,064.405382 999,937,064.405382

Pašreizējais BLOXWAP tirgus maksimums ir $ 723.68K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BLOXWAP apjoms apgrozībā ir 999.94M ar kopējo apjomu 999937064.405382. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 723.68K.

BLOXWAP (BLOXWAP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BLOXWAP uz USD bija $ -0.000123964417563356.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BLOXWAP uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BLOXWAP uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BLOXWAP uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000123964417563356-14.64%
30 dienas$ 0-53.58%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir BLOXWAP (BLOXWAP)?

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

BLOXWAP cenas prognoze (USD)

Kāda būs BLOXWAP (BLOXWAP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BLOXWAP (BLOXWAP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BLOXWAP prognozes.

Apskati BLOXWAP cenas prognozi!

BLOXWAP uz vietējām valūtām

BLOXWAP (BLOXWAP) tokenomika

BLOXWAP (BLOXWAP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BLOXWAP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BLOXWAP (BLOXWAP)

Kāda ir BLOXWAP (BLOXWAP) vērtība šodien?
Reāllaika BLOXWAP cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BLOXWAP uz USD cena?
Pašreizējā BLOXWAP uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BLOXWAP tirgus maksimums?
BLOXWAP tirgus maksimums ir $ 723.68K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BLOXWAP apjoms apgrozībā?
BLOXWAP apjoms apgrozībā ir 999.94M USD.
Kāda bija BLOXWAP vēsturiski augstākā cena?
BLOXWAP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00230684 USD apmērā.
Kāda bija BLOXWAP vēsturiski zemākā cena?
BLOXWAP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BLOXWAP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BLOXWAP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BLOXWAP šogad kāps augstāk?
BLOXWAP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BLOXWAP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:26:57 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

