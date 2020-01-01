Blockzero Labs (XIO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Blockzero Labs (XIO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Blockzero Labs (XIO) informācija

Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://blockzerolabs.io

Blockzero Labs (XIO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Blockzero Labs (XIO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 86.80K
$ 86.80K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 37.39M
$ 37.39M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 232.14K
$ 232.14K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.929384
$ 0.929384
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00232308
$ 0.00232308

Blockzero Labs (XIO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Blockzero Labs (XIO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XIO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XIO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XIO tokenomiku, uzzini XIO tokena reāllaika cenu!

XIO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XIO? Mūsu XIO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.