Reāllaika BlockyBoy by Matt Furie cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BLOCKYBOY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BLOCKYBOY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BLOCKYBOY

BLOCKYBOY Cenas informācija

Kas ir BLOCKYBOY

BLOCKYBOY Oficiālā tīmekļa vietne

BLOCKYBOY Tokenomika

BLOCKYBOY Cenas prognoze

BlockyBoy by Matt Furie Cena (BLOCKYBOY)

1 BLOCKYBOY uz USD reāllaika cena:

$0.00022582
$0.00022582$0.00022582
+7.50%1D
MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Tiešsaistes cenu diagramma
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Cenas informācija (USD)

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BLOCKYBOY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BLOCKYBOY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00342977, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BLOCKYBOY ir mainījies par +0.15% pēdējā stundā, par +7.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) tirgus informācija

Pašreizējais BlockyBoy by Matt Furie tirgus maksimums ir $ 95.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BLOCKYBOY apjoms apgrozībā ir 420.69M ar kopējo apjomu 420690000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 95.00K.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) cenas vēsture USD

Kas ir BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)?

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) resurss

BlockyBoy by Matt Furie cenas prognoze (USD)

Kāda būs BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BlockyBoy by Matt Furie prognozes.

Apskati BlockyBoy by Matt Furie cenas prognozi!

BLOCKYBOY uz vietējām valūtām

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) tokenomika

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BLOCKYBOY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Kāda ir BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) vērtība šodien?
Reāllaika BLOCKYBOY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BLOCKYBOY uz USD cena?
Pašreizējā BLOCKYBOY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BlockyBoy by Matt Furie tirgus maksimums?
BLOCKYBOY tirgus maksimums ir $ 95.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BLOCKYBOY apjoms apgrozībā?
BLOCKYBOY apjoms apgrozībā ir 420.69M USD.
Kāda bija BLOCKYBOY vēsturiski augstākā cena?
BLOCKYBOY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00342977 USD apmērā.
Kāda bija BLOCKYBOY vēsturiski zemākā cena?
BLOCKYBOY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BLOCKYBOY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BLOCKYBOY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BLOCKYBOY šogad kāps augstāk?
BLOCKYBOY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BLOCKYBOY cenas prognozi dziļākai analīzei.
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) svarīgi nozares atjauninājumi

11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

