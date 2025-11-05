BlockyBoy by Matt Furie Cena (BLOCKYBOY)
+0.15%
+7.58%
-11.39%
-11.39%
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BLOCKYBOY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BLOCKYBOY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00342977, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā BLOCKYBOY ir mainījies par +0.15% pēdējā stundā, par +7.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais BlockyBoy by Matt Furie tirgus maksimums ir $ 95.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BLOCKYBOY apjoms apgrozībā ir 420.69M ar kopējo apjomu 420690000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 95.00K.
Šodien cenas izmaiņas BlockyBoy by Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BlockyBoy by Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BlockyBoy by Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BlockyBoy by Matt Furie uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|+7.58%
|30 dienas
|$ 0
|-27.83%
|60 dienas
|$ 0
|-48.96%
|90 dienas
|$ 0
|--
Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.
While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.
He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.
And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.
Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.
Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.
