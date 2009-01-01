Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Blocky Ai Agent (BLOCKY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Blocky Ai Agent (BLOCKY) informācija

Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality

Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun.

The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions.

According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump

https://blockyaiagent.io/

Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 183.10K
$ 183.10K
Kopējais apjoms:
$ 945.50M
$ 945.50M
Apjoms apgrozībā:
$ 945.50M
$ 945.50M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 183.10K
$ 183.10K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0033202
$ 0.0033202
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0001054
$ 0.0001054
Pašreizējā cena:
$ 0.00019365
$ 0.00019365

Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BLOCKY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BLOCKY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BLOCKY tokenomiku, uzzini BLOCKY tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.