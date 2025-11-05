BiržaDEX+
Reāllaika BlockTrader365 cena šodien ir 0.03228684 USD. Seko līdzi reāllaika BT365 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BT365 cenas tendenci MEXC.Reāllaika BlockTrader365 cena šodien ir 0.03228684 USD. Seko līdzi reāllaika BT365 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BT365 cenas tendenci MEXC.

BlockTrader365 Cena (BT365)

$0.03228684
BlockTrader365 (BT365) Tiešsaistes cenu diagramma
BlockTrader365 (BT365) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03158054
24h zemākā
$ 0.03228983
24h augstākā

$ 0.03158054
$ 0.03228983
$ 0.04230719
$ 0.01739058
+1.17%

+5.42%

+5.42%

BlockTrader365 (BT365) reāllaika cena ir $0.03228684. Pēdējo 24 stundu laikā BT365 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03158054 līdz augstākajai $ 0.03228983, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BT365 visu laiku augstākā cena ir $ 0.04230719, savukārt zemākā - $ 0.01739058.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BT365 ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +1.17% pēdējo 24 stundu laikā un par +5.42% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BlockTrader365 (BT365) tirgus informācija

--
$ 3.23M
100.00M
100,000,000.0
Pašreizējais BlockTrader365 tirgus maksimums ir $ 3.23M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BT365 apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.23M.

BlockTrader365 (BT365) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BlockTrader365 uz USD bija $ +0.00037275.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BlockTrader365 uz USD bija $ +0.0040582168.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BlockTrader365 uz USD bija $ +0.0049011552.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BlockTrader365 uz USD bija $ +0.007575486787577707.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00037275+1.17%
30 dienas$ +0.0040582168+12.57%
60 dienas$ +0.0049011552+15.18%
90 dienas$ +0.007575486787577707+30.66%

Kas ir BlockTrader365 (BT365)?

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BlockTrader365 cenas prognoze (USD)

Kāda būs BlockTrader365 (BT365) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BlockTrader365 (BT365) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BlockTrader365 prognozes.

Apskati BlockTrader365 cenas prognozi!

BlockTrader365 (BT365) tokenomika

BlockTrader365 (BT365) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BT365 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BlockTrader365 (BT365)

Kāda ir BlockTrader365 (BT365) vērtība šodien?
Reāllaika BT365 cena USD ir 0.03228684 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BT365 uz USD cena?
Pašreizējā BT365 uz USD cena ir $ 0.03228684. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BlockTrader365 tirgus maksimums?
BT365 tirgus maksimums ir $ 3.23M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BT365 apjoms apgrozībā?
BT365 apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija BT365 vēsturiski augstākā cena?
BT365 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04230719 USD apmērā.
Kāda bija BT365 vēsturiski zemākā cena?
BT365 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01739058 USD.
Kāds ir BT365 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BT365 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BT365 šogad kāps augstāk?
BT365 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BT365 cenas prognozi dziļākai analīzei.
