our mission is to empower traders by providing cutting-edge tools and insights that simplify the complex world of cryptocurrency trading. Through our advanced AI algorithms, we meticulously analyze thousands of transactions daily, identifying the most successful wallets and trading strategies. Our platform categorizes and showcases profitable wallets based on performance and characteristics, offering users a seamless and navigable experience. By conducting comprehensive Profit and Loss (P&L) analysis across the entire blockchain, we enable our users to discover wallet addresses with outstanding trading results over various timeframes, from the last 24 hours to historical performance. With BlockInsightAI , users gain the ability to trade like insiders, develop profitable strategies, and make data-driven decisions in the rapidly evolving world of ETH degen tokens.
Our vision is to be the leading platform for crypto traders seeking to capitalize on the potential of blockchain data, enabling them to effortlessly identify and follow the most successful wallets in the industry. We aim to continually evolve our technology and features to provide real-time insights, actionable strategies, and unparalleled user experiences. By staying at the forefront of blockchain analysis, we strive to transform the way traders interact with the market, empowering them to maximize profits and reduce risk through informed decision-making.
BlockInsightAI (BIAI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BlockInsightAI (BIAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BlockInsightAI (BIAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BlockInsightAI (BIAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BIAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BIAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BIAI tokenomiku, uzzini BIAI tokena reāllaika cenu!
BIAI cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BIAI? Mūsu BIAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.