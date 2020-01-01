Blockchain Web Services (BWS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Blockchain Web Services (BWS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Blockchain Web Services (BWS) informācija

Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required.

BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.bws.ninja
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/tfgvn9n8k4k9yfsb

Blockchain Web Services (BWS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Blockchain Web Services (BWS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 156.47K
$ 156.47K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 156.47K
$ 156.47K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02443105
$ 0.02443105
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00156767
$ 0.00156767

Blockchain Web Services (BWS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Blockchain Web Services (BWS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BWS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BWS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BWS tokenomiku, uzzini BWS tokena reāllaika cenu!

BWS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BWS? Mūsu BWS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.