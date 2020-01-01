BlockCDN (BCDN) tokenomika
BlockCDN (BCDN) informācija
BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated.
BlockCDN (BCDN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BlockCDN (BCDN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BlockCDN (BCDN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BlockCDN (BCDN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BCDN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BCDN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BCDN tokenomiku, uzzini BCDN tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.