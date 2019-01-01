Blend (BLND) tokenomika
Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar.
Lasi svarīgākos Blend (BLND) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture.
Blend (BLND) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Blend (BLND) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BLND tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BLND tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BLND tokenomiku, uzzini BLND tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.